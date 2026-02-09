Краснодар стал четвертым городом России по числу заказанных букетов

По данным маркетплейса, фаворитом у краснодарцев стали розы, их приобрели примерно 8 миллионов штук. На втором месте — хризантемы, их было куплено около 2,7 миллиона, далее следуют диантусы — 1,7 миллиона. В списке самых популярных цветов также оказались тюльпаны (примерно 500 тысяч штук) и эустомы (около 300 тысяч).
Средняя цена за букет из одного вида цветов выросла на 8% и достигла 3 410 рублей, при этом стоимость авторских композиций осталась почти без изменений и составила 3 366 рублей. Самым популярным букетом в Краснодаре стала композиция из хризантемы с хлопком. Ранее, в 2024 году, фаворитом был букет из кустовых роз.
Среди самых доступных цветов — нарциссы (72 рубля за штуку), ирисы (185 рублей) и лаванда (193 рубля). А цена на розу составляет в среднем 284 рубля за штуку.
Лидером среди цветочных городов России остается Москва, за ней идут Санкт-Петербург и Екатеринбург. Казань занимает пятое место, следом идут Уфа, Самара, Новосибирск и Челябинск.