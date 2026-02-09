Краснодар стал четвертым городом России по числу заказанных букетов

Средняя цена за букет из одного вида цветов выросла на 8% и достигла 3 410 рублей, при этом стоимость авторских композиций осталась почти без изменений и составила 3 366 рублей. Самым популярным букетом в Краснодаре стала композиция из хризантемы с хлопком. Ранее, в 2024 году, фаворитом был букет из кустовых роз.