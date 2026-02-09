Соцфонд предупредил россиян о краже личных данных на фоне индексации выплат

«На фоне индексаций в январе и феврале людям стали приходить предложения о проверке размера выплат с помощью чат-ботов и приложений, которые надо установить на смартфон. В результате такие сервисы похищают СНИЛС, данные банковских карт и прочую информацию, открывая злоумышленникам доступ к средствам людей и возможность действовать от их имени», — говорится в сообщении Соцфонда РФ на платформе Max.