Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго сына

В Улан-Удэ начали рассматривать уголовное дело против Михаила Пичугина. Напомним, он более известен как русский Робинзон или выживший во время 67-дневного дрейфа в Охотском море. Два долгих месяца ему пришлось справляться без еды, воды, а также пережить смерть двух самых близких людей — брата и 16-летнего племянника.
Сейчас адвокату предстоит доказать его невиновность в суде. Обвинение предъявили по двум статьям — нарушение правил эксплуатации судна, повлекшем гибель двух человек, и о подложном документе.
На первом заседании присутствовала и мать Пичугина. Как стало известно КП-Иркутск, ей стало плохо — подскочило давление. Хотели вызвать скорую, но обошлись успокоительными. Женщина попросила строго не наказывать сына.
— Претензий нет. Михаил итак у меня один остался, — сказала женщина.
Напомним, Пичугину грозит до 7 лет лишения свободы. Он признал вину лишь частично. Не считает, что родственники погибли из-за него. Корреспондент КП-Иркутск также побывал на заседании. Подробности можно узнать здесь.