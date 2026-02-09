Мать выжившего в Охотском море Пичугина попросила суд не наказывать строго сына

В Улан-Удэ начали рассматривать уголовное дело против Михаила Пичугина. Напомним, он более известен как русский Робинзон или выживший во время 67-дневного дрейфа в Охотском море. Два долгих месяца ему пришлось справляться без еды, воды, а также пережить смерть двух самых близких людей — брата и 16-летнего племянника.