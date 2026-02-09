Омич попытался сделать из «Жигулей» гоночную машину и получил штраф

В Омске двое водителей, владеющих автомобилями ВАЗ, были привлечены к административной ответственности за внесение изменений в конструкцию своих машин. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.
Первый нарушитель, 23-летний владелец ВАЗ-21053, установил в свой автомобиль спортивный руль, ковшеобразные сиденья и модифицировал подвеску. Второй водитель поставил шины, которые не соответствовали штатному размеру, разрешённому для его модели.
Обоим выписали протоколы по статье 12.5 КоАП РФ. Теперь им дано десять дней, чтобы устранить все неисправности, демонтировать нелегальный тюнинг и вернуть машины в исходное состояние. В случае невыполнения этих требований автомобили могут снять с регистрационного учёта, а их владельцам грозит новый штраф уже за неповиновение законному требованию полицейских.
