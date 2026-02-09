В Новосибирской области орудуют мошенники по полисам ОМС

В Минздраве напоминают, что нельзя сообщать по телефону SMS-коды, пароли и персональные данные, включать демонстрацию экрана для незнакомых лиц и устанавливать приложения по ссылкам из звонков или сообщений. По всем вопросам, связанным с полисом ОМС, рекомендуется обращаться напрямую в свою страховую компанию или пользоваться официальными сервисами ФОМС и портала «Госуслуги».