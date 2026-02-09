В 2026 году в Башкирии построят шесть новых школ и детский сад

До конца года также должны открыться пять школ, которые строятся по концессионным соглашениям. Среди них — крупный образовательный центр в Уфе, состоящий из трех корпусов по 1225 мест каждый. Он расположится в микрорайонах Глумилино, Яркий и на улице Миловская. Кроме того, новые школы появятся в Нефтекамске (на 1125 мест) и в Стерлитамаке (на 1050 мест).