В 2026 году в Башкирии построят шесть новых школ и детский сад

В Башкирии в этом году планируют открыть шесть новых школ и один детский сад. Об этом в понедельник на совещании в правительстве сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин. Новые объекты обеспечат почти 6,6 тысячи дополнительных мест для школьников и 160 мест для дошкольников.
Одним из первых начнет работу образовательный комплекс в селе Аскарово Абзелиловского района, в который войдут школа на 640 учеников и детский сад. Строительные работы там уже завершены, в ближайшее время учреждение пройдет процедуру лицензирования. Дети смогут посещать садик уже в конце февраля.
До конца года также должны открыться пять школ, которые строятся по концессионным соглашениям. Среди них — крупный образовательный центр в Уфе, состоящий из трех корпусов по 1225 мест каждый. Он расположится в микрорайонах Глумилино, Яркий и на улице Миловская. Кроме того, новые школы появятся в Нефтекамске (на 1125 мест) и в Стерлитамаке (на 1050 мест).
По словам министра, готовность этих объектов сейчас составляет от 58 до 92 процентов. Некоторые из них могут быть сданы даже раньше запланированного срока. Все школы возводят с применением современных технологий и по индивидуальным проектам, чтобы создать комфортные условия для учебы.
Также в рамках федеральной программы «Все лучшее — детям» в Уфе начали строить Республиканский математический лицей-интернат на 360 учебных и 250 спальных мест. Его планируют завершить в 2027 году. По проекту «Поддержка семьи» в селе Нагаево под Уфой возводят детский сад на 260 мест, который также откроется в 2027 году.
