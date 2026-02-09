Ричмонд
Детская поликлиника в Перми временно прекратит работу

Пациентов распределят в другие филиалы.

Источник: Министерство здравоохранения Пермского края

Филиал № 1 Городской детской клинической поликлиники № 3, расположенный на улице Социалистической в Перми, приостановит работу с 9 февраля, сообщает Министерство здравоохранения Пермского края.

Причиной закрытия назвали необходимость проведения работ по восстановлению системы вентиляции в здании.

Все услуги будут предоставляться в полном объеме на базе других отделений поликлиники в Орджоникидзевском районе. Для удобства организовано распределение пациентов по адресам:

Основной приём (педиатрические участки № 31- 34, пульмонолог, процедурный кабинет, забор анализов) перенесён в поликлинику № 2 по адресу ул. Академика Веденеева, 80.

Приём для пациентов участка № 35 будет осуществляться в филиале на ул. Мозырьская, 34.

Консультации узких специалистов, диагностика (рентген, УЗИ) и физиотерапия организованы в поликлинике № 3 по адресу ул. М. Толбухина, 9.

Временно меняется адрес работы пункта выдачи молочной продукции — он будет функционировать по адресу ул. Академика Веденеева, 80.

Вызов врача-педиатра неотложной помощи с 9 февраля осуществляется по номеру телефона: 285−49−49.

Актуальные новости и возможные изменения в графике работы рекомендуется уточнять на официальном сайте ГДП № 3 и в социальных сетях учреждения.