МАРТ сказал, когда число такси на линии сократилось до 60%, а время подачи выросло до 2,5 раза

В разговоре участвовали замглавы МАРТ, представители диспетчеров минских такси, перевозчиков, клуба таксистов, Минтранса и Транспортной инспекции. Отмечалось, что из-за циклона количество работающих на линии автомобилей-такси сократилось до 60%. Также время подачи авто выросло до 2,5 раза. Число поездок сократилось на 70%. А при этом одна поездка стала от 1,5 до 3 раз дороже.