МАРТ сказал, когда число такси на линии сократилось до 60%, а время подачи выросло до 2,5 раза

МАРТ сказал, когда число такси на линии сократилось, а время подачи выросло.

Источник: Комсомольская правда

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подняло вопросы работы такси в Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

Основной проблемой была работа служб такси в январские снегопады. Обсуждалось, как циклон «Улли» повлиял на сферу такси, проблемы с которыми столкнулись перевозчики, как все отразилось на ценах.

В разговоре участвовали замглавы МАРТ, представители диспетчеров минских такси, перевозчиков, клуба таксистов, Минтранса и Транспортной инспекции. Отмечалось, что из-за циклона количество работающих на линии автомобилей-такси сократилось до 60%. Также время подачи авто выросло до 2,5 раза. Число поездок сократилось на 70%. А при этом одна поездка стала от 1,5 до 3 раз дороже.

Чтобы минимизировать негативные последствия для белорусов, МАРТ предложил заключить соглашение между министерством и диспетчерами такси о социально ответственном поведении диспетчеров в моменты повышенного спроса. К таким пиковым периодам, когда взлетает спрос на услуги такси, отнесли экстремально сложные погодные условия, проведение в стране знаковых международных мероприятий и т.д.

Ранее мы писали, что МАРТ договорилось с диспетчерами такси не задирать цены в непогоду.

А еще власти сказали о создании госоператора такси и единых тарифах в Беларуси.