Старинный особняк выставили на продажу в Ростове за 180 млн рублей

В Ростове-на-Дону доходный дом А. Я. Шевыревой 1910 года постройки вновь выставили на продажу за 180 млн рублей. Информация появилась на сайте с бесплатными объявлениями.
Речь идет о здании с арендаторами на Большой Садовой, 164. Общая площадь объекта — 1157 кв. метров. Внутри — офисная отделка. Мощность электросети — 50 кВт. На улице есть парковка. Постройка находится на оживленной улице с высоким трафиком, рядом есть магазины, банки и рестораны.
Продавец позиционирует объект как недвижимость премиум-класса, подходящую для представительского офиса или коммерческого развития.
Объявление было опубликовано 12 января. На данный момент его просмотрели уже 483 раза. Только за сегодня, 9 февраля, объект посмотрели трижды.
