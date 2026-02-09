Старинный особняк выставили на продажу в Ростове за 180 млн рублей

Речь идет о здании с арендаторами на Большой Садовой, 164. Общая площадь объекта — 1157 кв. метров. Внутри — офисная отделка. Мощность электросети — 50 кВт. На улице есть парковка. Постройка находится на оживленной улице с высоким трафиком, рядом есть магазины, банки и рестораны.