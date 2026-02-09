Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старинный особняк выставили на продажу в Ростове за 180 млн рублей

На Большой Садовой в Ростове снова пытаются продать здание с 1910 года постройки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону доходный дом А. Я. Шевыревой 1910 года постройки вновь выставили на продажу за 180 млн рублей. Информация появилась на сайте с бесплатными объявлениями.

Речь идет о здании с арендаторами на Большой Садовой, 164. Общая площадь объекта — 1157 кв. метров. Внутри — офисная отделка. Мощность электросети — 50 кВт. На улице есть парковка. Постройка находится на оживленной улице с высоким трафиком, рядом есть магазины, банки и рестораны.

Продавец позиционирует объект как недвижимость премиум-класса, подходящую для представительского офиса или коммерческого развития.

Объявление было опубликовано 12 января. На данный момент его просмотрели уже 483 раза. Только за сегодня, 9 февраля, объект посмотрели трижды.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.