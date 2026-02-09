Усадьбу Хрущева в Петергофе выставили на продажу за 69 млн рублей

Общая площадь обоих домов составляет около 470 квадратных метров, они находятся на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Правленской улицы. В период с 2008 по 2009 год строения подверглись капитальной реставрации в рамках крупного градостроительного проекта, связанного с возведением отеля «Новый Петергоф».