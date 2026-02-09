Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская мэрия вернула нетто-контракты для автобусного ПП № 8

Это схема, которая была до городской транспортной реформы.

Источник: Комсомольская правда

В последнем квартале 2025 года мэрия Омска заключила с автобусным «Пассажирским предприятием № 8» контракты на перевозку пассажиров по 46 маршрутам. При этом все они относятся к числу нетто-контрактов.

Ранее, несколько лет, назад муниципальные автобусы начали переводить на брутто-контракты. По их схеме все деньги, собранные с пассажиров, идут напрямую в бюджет, а само транспортное предприятие в ответ получает от города оплату не за количество перевезенных людей, а за километраж, который автобусы проехали по маршрутам.

При нетто-контрактах автобусы работают как ранее: предприятие собирает с пассажиров деньги за проезд и тратит их самостоятельно, а из бюджета получает только компенсацию за перевозку льготных пассажиров и межтарифную разницу.

Отказаться от идеи брутто-контрактов мэрию заставили финансовые причины: по подсчетам специалистов дептранса, только по указанным 46 маршрутам Омск за последние три месяца прошлого года сэкономил больше 15 млн рублей, подтвердили нам в мэрии.

Часть автобусов «ПП-8» при этом продолжит ходить по брутто-контрактам, в основном на магистральных маршрутах, к которым относятся № 24, 22, 69, 110, 33 и т.д.

Ранее мы писали, что на отмену автобусного маршрута № 123 пожаловались жители Лузино.