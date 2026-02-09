Омская мэрия вернула нетто-контракты для автобусного ПП № 8

Ранее, несколько лет, назад муниципальные автобусы начали переводить на брутто-контракты. По их схеме все деньги, собранные с пассажиров, идут напрямую в бюджет, а само транспортное предприятие в ответ получает от города оплату не за количество перевезенных людей, а за километраж, который автобусы проехали по маршрутам.