Омская мэрия вернула нетто-контракты для автобусного ПП № 8

В последнем квартале 2025 года мэрия Омска заключила с автобусным «Пассажирским предприятием № 8» контракты на перевозку пассажиров по 46 маршрутам. При этом все они относятся к числу нетто-контрактов.
Ранее, несколько лет, назад муниципальные автобусы начали переводить на брутто-контракты. По их схеме все деньги, собранные с пассажиров, идут напрямую в бюджет, а само транспортное предприятие в ответ получает от города оплату не за количество перевезенных людей, а за километраж, который автобусы проехали по маршрутам.
При нетто-контрактах автобусы работают как ранее: предприятие собирает с пассажиров деньги за проезд и тратит их самостоятельно, а из бюджета получает только компенсацию за перевозку льготных пассажиров и межтарифную разницу.
Отказаться от идеи брутто-контрактов мэрию заставили финансовые причины: по подсчетам специалистов дептранса, только по указанным 46 маршрутам Омск за последние три месяца прошлого года сэкономил больше 15 млн рублей, подтвердили нам в мэрии.
Часть автобусов «ПП-8» при этом продолжит ходить по брутто-контрактам, в основном на магистральных маршрутах, к которым относятся № 24, 22, 69, 110, 33 и т.д.
