Калининградцы спасли обессиленную сову, которая пришла к зоомагазину (видео)

Пернатую отвезут в «Биосферу Балтики».

Источник: Клопс.ru

Калининградцы спасли сову, которая замерзала у магазина в Холмогоровке. Об этом «Клопс» рассказали супруги Татьяна и Алексей.

Пара живёт в этом же посёлке, Татьяна работает в местном зоомагазине. В воскресенье, 8 февраля, она вышла на улицу, пока не было покупателей. За зданием заметила крупную птицу, сидящую в снегу. Оказалось, что это сова. Татьяна позвонила мужу, тот пришёл помогать.

«Она сидела там и замерзала, даже почти не сопротивлялась и не пыталась взлететь, когда я поднял её, чтобы усадить в коробку — только пару раз взмахнула крыльями. Судя по следам лап на снегу, она не прилетела и не упала, а пришла. У нас рядом чкаловский лес, там вороны, соколы: может, её, обессиленную, загнали», — предполагает Алексей.

Птица провела ночь дома у калининградцев. Сначала она сидела в коробке, не шелохнувшись. Ей налили водички, положили сырую курочку и творог. Утром птица поела.

«Поначалу она будто дремала, еле открывала глазки. А утром уже была пободрее, открыла огромные тёмные глаза, разглядывала нас. Сегодня передадим её специалистам птичьего стационара “Биосферы Балтики”», — сообщила Татьяна.