Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Россияне сообщили о плохой работе Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, более 1,48 тысячи жалоб за сутки, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Так, больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии.

Почти половина из тех, кто столкнулся с плохой работой мессенджера, сообщает о сбое мобильного приложения. Также поступают сообщения об общем сбое и проблемами с оповещениями.