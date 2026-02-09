​​​​​​​В МАК назвали причины крушения Ан-24 под Тындой

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование авиакатастрофы самолета Ан-24, произошедшей в Амурской области летом 2025 года. Как пишет ТАСС со ссылкой на окончательный отчет ведомства, причиной трагедии стали ошибки летчиков и диспетчера.
Главной причиной катастрофы названа неверная установка давления на высотомерах. Экипаж оказался не готов к посадке по давлению уровня моря, а диспетчер передал данные в непривычном формате без запроса пилотов. В результате летчики неверно оценили высоту полета и не заметили опасного снижения.
Ситуацию усугубило отключение критически важных систем безопасности. В отчете подчеркивается, что экипаж самостоятельно деактивировал систему раннего предупреждения о приближении к земле.
При этом диспетчер на земле физически не мог заметить происходящее и предупредить борт. На аэродроме Тынды в тот момент не работало оборудование вторичной радиолокации, поэтому высота полета самолета на экранах не отображалась.
Крушение самолета Ан-24 произошло 24 июля 2025 года при заходе на посадку в районе города Тында.