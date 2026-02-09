Обнаружена взаимосвязь между гибкостью и энергией кристаллов

В своей работе ученые рассмотрели два органических кристалла — производные бензола. Они оба гибкие, но в разной степени: последний более жесткий и гнется хуже. С помощью расчетных методов исследователи проанализировали внутреннее взаимодействие между атомами, молекулами и слоями и рассчитали энергию связей для всех этих уровней. Считается, что гибкие кристаллы имеют слоистую структуру, и при сгибании эти слои смещаются друг относительно друга. Ученые обнаружили, что доля энергии, затрачиваемой на скольжение одного слоя относительно другого (в процентах от общей энергии кристалла), совпадает у обоих веществ, и этот показатель может служить маркером гибкости кристаллов. В дальнейшем исследователи намерены рассмотреть другие свойства, чтобы найти больше параметров, связанных с гибкостью.