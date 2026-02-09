Дети из Башкирии, оставшиеся без матери, вернулись к родному отцу

В Башкирии после трагедии смогла воссоединиться семья. Ситуацию удалось разрешить благодаря совместным усилиям социальных служб Башкирии и Иркутской области.
Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина получила обращение из Иркутской области. Там в социальном центре Братского района временно находились дети, оставшиеся без матери из-за ее кончины. Сотрудники центра начали искать родственников и выяснили, что отец и бабушка детей живут в Башкирии.
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики сразу подключилось к делу, чтобы организовать возвращение детей к семье. В результате дети теперь снова дома вместе с отцом.
Дальнейшую поддержку семье будет оказывать центр социальной помощи «Семья», помогая адаптироваться и решать возникающие бытовые вопросы.
