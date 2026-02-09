Дети из Башкирии, оставшиеся без матери, вернулись к родному отцу

Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина получила обращение из Иркутской области. Там в социальном центре Братского района временно находились дети, оставшиеся без матери из-за ее кончины. Сотрудники центра начали искать родственников и выяснили, что отец и бабушка детей живут в Башкирии.