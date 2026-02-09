Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков

Котяков: планов по пересмотру пенсионного возраста в России нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал Котяков в интервью изданию «Эксперт», отвечая на вопрос, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной.

Министр отметил, что старшее поколение — «‎ценнейший актив» для предприятий. «‎Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — добавил Котяков.

Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше