В России не планируют пересматривать пенсионный возраст, заявил Котяков

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пересматривать пенсионный возраст в России не планируется, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», — сказал Котяков в интервью изданию «Эксперт», отвечая на вопрос, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему актуальной.
Министр отметил, что старшее поколение — «ценнейший актив» для предприятий. «Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками», — добавил Котяков.
Пенсия по старости в РФ состоит из страховой части, рассчитывающейся исходя из накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и фиксированной выплаты, индексирующейся ежегодно. Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет, а условиями для ее получения являются наличие как минимум 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов.