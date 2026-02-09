Ричмонд
Более 40 зон с риском падения сосулек огородили в Минске

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Работники ЖКХ за выходные убрали снег и наледь с 92 скатных кровель в Минске, а в понедельник планируют очистить еще около 100, сообщило ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Источник: Минское ЖКХ

«В настоящее время для очистки кровель от снега и наледи задействованы: 9 единиц специализированной техники, 94 работника. Ограждена 41 опасная зона», — также пояснили в столичном ЖКХ.

Там заверили, что каждый день сотрудники проверяют крыши многоквартирных жилых домов, чтобы вовремя обнаружить опасные скопления снега и наледи. При этом уборкой крыш занимаются только те работники, которые получили соответствующий допуск и прошли специальное обучение.

Перед началом очистки крыши опасный участок на земле (куда могут упасть снег и сосульки) огораживают. Перекрываются арки и проемы, которые тоже попадают в зону падения снега. Внизу находится дежурный, который координирует действия специалистов на крыше и предупреждает их, если в зону работ случайно попал пешеход либо житель дома.

Всего в столице на техническом обслуживании у ЖКХ находится 1771 жилой дом со скатными кровлями.