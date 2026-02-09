Более 40 зон с риском падения сосулек огородили в Минске

Перед началом очистки крыши опасный участок на земле (куда могут упасть снег и сосульки) огораживают. Перекрываются арки и проемы, которые тоже попадают в зону падения снега. Внизу находится дежурный, который координирует действия специалистов на крыше и предупреждает их, если в зону работ случайно попал пешеход либо житель дома.