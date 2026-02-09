В Омской области суд признал за детьми право на выплату отца, погибшего на СВО

Калачинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав детей военнослужащего, погибшего на СВО.
Как выяснилось, житель Калачинского района Омской области заключил контракт с минобороны и погиб раньше, чем получил положенную региональным законодательством единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Доказывать, что на нее теперь имеют право его наследники — дети погибшего бойца, прокуратуре пришлось в суде.
Суд с заявленным иском согласился и признал, что деньги нужно отдать детям. Как сообщили в прокуратуре, судебное решение уже исполнено.