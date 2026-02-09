Ричмонд
В Омской области суд признал за детьми право на выплату отца, погибшего на СВО

За несовершеннолетних вступилась прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Калачинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав детей военнослужащего, погибшего на СВО.

Как выяснилось, житель Калачинского района Омской области заключил контракт с минобороны и погиб раньше, чем получил положенную региональным законодательством единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Доказывать, что на нее теперь имеют право его наследники — дети погибшего бойца, прокуратуре пришлось в суде.

Суд с заявленным иском согласился и признал, что деньги нужно отдать детям. Как сообщили в прокуратуре, судебное решение уже исполнено.