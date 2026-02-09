Экс-судью из Ростова приговорили к 10 годам колонии за взятку

Известно, что вместе с экс-судьей перед законом также ответили еще два человека, которых обвинили в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Им назначили 6 лет колонии общего режима и 9 лет колонии строгого режима, а также штрафы — по 15 млн рублей каждому.