Экс-судью из Ростова приговорили к 10 годам колонии за взятку

Приговор по делу экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону вынесли в Краснодарском краевом суде. Об этом стало известно сегодня, 9 февраля.
— По статье «Получение взятки» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) подсудимой назначили 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 30-кратной суммы взятки (15 млн рублей). Кроме того, экс-судье на 10 лет запретили занимать должности в качестве представителя власти, — сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Также суд конфисковал в доход государства собственность бывшей судьи на 500 тысяч рублей.
По данным следствия, в декабре 2022 года на посту председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону специалист получила взятку в 500 тысяч рублей. За эти деньги она помогла отменить судебный акт о конфискации двух лодок и невода.
Известно, что вместе с экс-судьей перед законом также ответили еще два человека, которых обвинили в даче взятки и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291 УК РФ и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Им назначили 6 лет колонии общего режима и 9 лет колонии строгого режима, а также штрафы — по 15 млн рублей каждому.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.