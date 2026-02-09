В Байкале рядом с причалами кораблей выявили очаги скопления микропластика

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские ученые впервые всесторонне изучили загрязнение Байкала микропластиком и обнаружили скопления его частиц в окрестностях причалов судов и на поверхности некоторых типов водорослей. При этом общий уровень загрязнения Байкала микропластиком оказался в сотни раз ниже, чем во многих других озерах в мире, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Ученые обнаружили, что микропластик в Байкале скапливается в основном возле причалов для судов, а также в ледовом покрове и в зарослях водорослей, но при этом количество загрязняющих частиц в водоеме оказалось ниже, чем в большинстве других исследованных озер. Полученные данные помогут точнее оценивать экологическое состояние Байкала, который служит средой обитания многим уникальным видам животных и растений», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских исследователей под руководством научного сотрудника Иркутского государственного университета Дмитрия Карнаухова при анализе большого числа образцов воды, собранных из шести разных регионов бухты Большие коты в южной части озера Байкал. Кроме того ученые собрали образцы донных отложений, водных растений и водорослей, а также выловили рыбу и беспозвоночных.
Последующий анализ этих проб показал, что в среднем загрязненность Байкала микропластиком остается на низком уровне, порядка 3−17 частиц в куб. м воды, по сравнению со многими другими озерами, где каждый кубометр содержит по 0,7−130 тыс. частиц пластикового мусора. При этом исследователи обнаружили и несколько мест на озере, где микропластик накопился в примерно таких же количествах, как и в других водоемах.
В частности, исследователи выявили большие концентрации частиц микропластика в грунте в окрестностях причалов для судов — донные отложения здесь были столь же сильно загрязнены пластиком, как городские озера в некоторых регионах Китая. Более того, фрагменты таких загрязнителей авторы нашли в желудке выловленных в районе причала рыб. Также большие количества микропластика ученые обнаружили в некоторых водорослях, к слизистой поверхности которых хорошо «прилипают» микрочастицы.
Последующие наблюдения, как отмечают исследователи, помогут понять, как накопление пластика в этих средах влияет на жизнедеятельность байкальской флоры и фауны, а также выяснить, как быстро частицы пластика распадаются на более мелкие фрагменты. Понимание этого очень важно для оценки экологического состояния Байкала и его уникальных экосистем, подытожили Карнаухов и его коллеги.
О пластиковом загрязнении природы.
За последние десятилетия ученые обнаружили огромные количества частиц пластикового мусора и микропластика не только в реках и озерах, но и во многих удаленных регионах Мирового океана, где возникли гигантские «мусорные пятна». Частицы пластикового мусора были недавно найдены на дне Марианской впадины и на вершине горы Эверест, куда они были занесены ветром, осадками и глубинными течениями, а также в воздухе, выдыхаемом дельфинами и китами.