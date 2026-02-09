В Байкале рядом с причалами кораблей выявили очаги скопления микропластика

Последующий анализ этих проб показал, что в среднем загрязненность Байкала микропластиком остается на низком уровне, порядка 3−17 частиц в куб. м воды, по сравнению со многими другими озерами, где каждый кубометр содержит по 0,7−130 тыс. частиц пластикового мусора. При этом исследователи обнаружили и несколько мест на озере, где микропластик накопился в примерно таких же количествах, как и в других водоемах.