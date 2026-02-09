Глава Башкирии призвал сломать систему сокрытия травли детей в школах

Утром 3 февраля девятиклассник совершил нападение в гимназии № 16 в Уфе. С собой у него был игрушечный автомат, из которого он выстрелил пластиковыми пулями в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Нападавшего задержали. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности.