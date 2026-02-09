В Беларуси бывший глава райисполкома получил семь лет колонии

Бывший глава Речицкого райисполкома получил семь лет колонии за искажение отчетности. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
На суде рассказали, что глава района нес персональную ответственность за то, чтобы в регионе обеспечивалась эффективная деятельность убыточных сельхозорганизаций, увеличивалось непроизводительное выбытие и не обеспечивалось сокращение крупного рогатого скота на предприятиях АПК. Поручился за эти пункты председатель, приняв письменные обязательства по соблюдению ограничений, которые устанавливает закон о борьбе с коррупцией.
Однако в нарушение обязательств с ноября 2012-го по октябрь 2022-го глава района давал заведомо незаконные указания, чтобы руководители и специалисты сельхозорганизаций и предприятий района и его зам, возглавляющий управление сельского хозяйства и продовольствия, искажали данные государственной статистической отчетности, чтобы скрывать падеж скота.
В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями бывший глава района нанес существенный вред правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам. Кроме его еще около 20 работников привлекли к уголовной ответственности за совершение преступлений против интересов службы, а также подрыв авторитета и престижа органов местной власти.
— У фигуранта был корыстный интерес, он стремился извлечь материальную выгоду и избежать лишения премий за невыполнение обязательств и показателей, — пояснили в пресс- службе.
Суд признал бывшего председателя Речицкого райисполкома виновным в превышение власти и служебных полномочий (ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси) и к семи годам лишения свободы и штрафу 700 базовых величин (31,5 тысячи белорусских рублей в феврале 2026-го). Кроме того, в течение пяти лет он лишен права заниматься организационно-распорядительной деятельностью.
Приговор еще может быть обжалован.
Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ситуацию с падежом скота: «Это же моральное уродство».
Тем временем крупный банк сказал, в какой валюте хранят деньги белорусы.