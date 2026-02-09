В Беларуси бывший глава райисполкома получил семь лет колонии

На суде рассказали, что глава района нес персональную ответственность за то, чтобы в регионе обеспечивалась эффективная деятельность убыточных сельхозорганизаций, увеличивалось непроизводительное выбытие и не обеспечивалось сокращение крупного рогатого скота на предприятиях АПК. Поручился за эти пункты председатель, приняв письменные обязательства по соблюдению ограничений, которые устанавливает закон о борьбе с коррупцией.