В Нестерове на ремонт встали автобусы двух маршрутов, заменить их нечем

Власти поблагодарили местных жителей за понимание.

В Нестерове на ремонт встали автобусы двух маршрутов, один из которых — «Гусев — Нестеров», а заменить их нечем, поскольку машин нет. Об этом сообщает администрация Нестеровского района в «ВКонтакте».

«Автобусы маршрутов № 346 и № 6 в настоящее время находятся на ремонте. К сожалению, замены не будет, так как у муниципалитета нет резервного автобуса», — говорится в сообщении.

Жителей поблагодарили за понимание и рекомендовали заблаговременно планировать маршруты.

«Мы прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы маршрутов», — говорится в сообщении.