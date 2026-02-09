В Нестерове на ремонт встали автобусы двух маршрутов, заменить их нечем

В Нестерове на ремонт встали автобусы двух маршрутов, один из которых — «Гусев — Нестеров», а заменить их нечем, поскольку машин нет. Об этом сообщает администрация Нестеровского района в «ВКонтакте».
«Автобусы маршрутов № 346 и № 6 в настоящее время находятся на ремонте. К сожалению, замены не будет, так как у муниципалитета нет резервного автобуса», — говорится в сообщении.
Жителей поблагодарили за понимание и рекомендовали заблаговременно планировать маршруты.
«Мы прилагаем все усилия для скорейшего восстановления работы маршрутов», — говорится в сообщении.