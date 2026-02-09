Ростовским пенсионерам с апреля повысят выплаты почти на 7%

С 1 апреля 2026 года в Ростовской области, как и по всей стране, на 6,8% проиндексируют социальные пенсии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
— Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров, из которых около 3,6 млн человек — получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, — уточнил Антон Котяков.
Суммы социальных пенсий корректируются ежегодно с учетом прожиточного минимума получателей выплаты за прошедший год.
Напомним, ранее на Дону сообщили о повышении страховых пенсий.
Страховая и социальная — это два разных вида пенсии. Объединяет их только то, что они могут быть по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Большинство получают страховую пенсию.
Получатели социальных пенсий — люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума, должны перечислять социальную доплату.
Получатели государственного пенсионного обеспечения — участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также в список включены люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, члены их семей, работники летно-испытательного состава.
