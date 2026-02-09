Ещё одна беда свалилась на Кишинёв: Лед сходит вместе с асфальтом — водители в шоке

"Мне кто-то может объяснить почему каждый раз, когда выпадет снег после этого нет дорог.
Такое чувство, что не снег падает с неба, а гранитные блоки, пишет в соцсетях Артем Голобородько.
Просто нет, причём не одна или две ямы. Просто едешь и не понимаешь, как это все объехать.
Не надо только мне писать про песок, соль и реагенты против снега.
21 век, а у нас дороги рушатся от реагентов и просто разрывают асфальт сантиметров по 20 в глубину.
Бедные люди в Италии, во время олимпиады сейчас там все время снег, но как-то передвигается и видел, дороги нормальные.
Или снег там другой или соль морская".
В комментариях написали, что «есть компании, которые выигрывали тендеры на ремонт дорог. Должны быть гарантийные сроки. Вот это все нужно поднять и проверить. Сделать анализ». Разумное предложение.
Причём, дороги разрушаются не только в Кишиневе. Вся Молдова как после бомбардировок.
