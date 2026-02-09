Кошка, спасённая с водонапорной башни в Гурьевском районе, нашла семью (фото)

Девушка прочла историю спасения Муси в соцсетях в субботу, 7 февраля, и сразу решила позвонить. У неё уже есть одна кошка — той же сибирской породы и тоже с грустным прошлым: у неё не хватает лапки. Екатерина взяла Лолу в котокафе около года назад и давно подумывала о подружке для своей любимицы. И вот наконец звёзды сошлись. Внешне кошки оказались похожи почти как сёстры.