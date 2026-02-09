Столичный врач оценил современную лабораторию в Уфе

В преддверии 150-летия Республиканской клинической больницы им. Куватова гости изучили достижения медучреждения, его современную лабораторию и цифровые решения.
Клинико‑диагностическая лаборатория больницы, которую запустили в 2021 году, одна из лучших в стране по оснащению, аналитике и спектру лабораторных исследований. Система умеет распознавать угрозы: при выявлении в анализах опасных вирусов или критических показателей у пациента, лечащему врачу автоматически направляется уведомление. Она ежедневно принимает до 10 тысяч проб со всей республики и выполняет свыше 570 видов анализов. Особое впечатление на Андрея Занорина произвела трековая система, которая сама сортирует анализы, делает исследование и выводит результат на экран в режиме реального времени. По комплектации таких систем в России больше нет, она позволила сократить время исследований на треть, практически исключили ошибки, а бесконтактная работа с биоматериалом повысила безопасность сотрудников.
Главный врач РКБ Мурад Авзалов рассказал, что к юбилею больница подошла как многопрофильный центр федерального уровня: ежегодно здесь получают стационарную помощь десятки тысяч пациентов. На вопрос московского коллеги о том, где удаётся находить кадры, главврач с гордостью ответил: «Выращиваем свои».
Наталья Орлова отдельно остановилась на важности среднего медицинского персонала.
«В стационаре врач осмотрел больного и ушёл, а пациент живёт в больнице со средним медицинским персоналом. Это самая важная единица для пациента. Иногда даже хороший врач может проиграть из-за этого», — отметил депутат.
Андрей Занорин высоко оценил работу диагностического центра РКБ, отметил высокий уровень развития медицины в регионе.
«Я хочу пожелать, чтобы вы не останавливались. Конечно, есть много проблем в работе. Главное, чтобы вы их успешно решали. Через проблемы мы развиваемся, ищем выходы из этих ситуаций и решения, которые можно было бы применить. Сил вам, успехов и процветания», — обратился он к коллегам и пригласил руководство клиники в Москву для дальнейшего обмена опытом.
