Столичный врач оценил современную лабораторию в Уфе

Клинико‑диагностическая лаборатория больницы, которую запустили в 2021 году, одна из лучших в стране по оснащению, аналитике и спектру лабораторных исследований. Система умеет распознавать угрозы: при выявлении в анализах опасных вирусов или критических показателей у пациента, лечащему врачу автоматически направляется уведомление. Она ежедневно принимает до 10 тысяч проб со всей республики и выполняет свыше 570 видов анализов. Особое впечатление на Андрея Занорина произвела трековая система, которая сама сортирует анализы, делает исследование и выводит результат на экран в режиме реального времени. По комплектации таких систем в России больше нет, она позволила сократить время исследований на треть, практически исключили ошибки, а бесконтактная работа с биоматериалом повысила безопасность сотрудников.