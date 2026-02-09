Ядров рассказал об опыте Шереметьево в планах по развитию Домодедово

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Опыт аэропорта «Шереметьево» позволит оперативно сформировать правильную структуру «Домодедово», наметить планы по развитию его аэродромной инфраструктуры и принять правильные решения по функционированию аэровокзального комплекса, считает глава Росававиации Дмитрий Ядров.
Аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» 29 января 2026 года выиграла структура аэропорта «Шереметьево» (ООО «Перспектива»), предложив за актив 66,1 миллиарда рублей.
«Тот опыт, который имеет аэропорт “Шереметьево” — и собственники, и руководство аэропорта, — потому что они проделали большую работу по его развитию. Это крупнейший аэропорт нашей страны, обеспечивает порядка 60% всех рейсов Московского авиационного узла. Уверен, что этот опыт позволит коллегам очень оперативно сформировать правильную структуру аэропорта, наметить планы по развитию аэродромной инфраструктуры, ну, а также принять правильные решения с точки зрения функционирования аэровокзального комплекса», — сказал Ядров в интервью телеканалу «Россия 24».
Глава Росавиации добавил, что аэропорт «Домодедово» — непростой объект.
«Начиная от самого терминала, тех систем, которые там были созданы, а я это не понаслышке знаю, это и багажная система, это и система трансфера багажа, но также есть масса проблем, связанных с аэродромной инфраструктурой, и с взлетно-посадочной полосой, и с рулежками, и с очистными сооружениями», — перечислил Ядров.