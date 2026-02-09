В Перми молодёжи с инвалидностью будут давать уроки полового воспитания

Благотворительный фонд «Дедморозим» выиграл президентский грант в 7,8 млн рублей на уникальную программу сопровождения, сообщили в пресс-службе фонда.
Программа «Сопровождаемое развитие: путь к самостоятельности» рассчитана на полтора года и затронет несколько сторон жизни. Участников проекта — выпускников интернатов — ждут не только привычные занятия по бытовым навыкам, но и курсы по финансовой грамотности, личной безопасности, а также индивидуальные консультации психолога и даже сексолога.
На эти цели организация получила грант в размере 7 851 363 рублей от Фонда президентских грантов.
Особенность проекта в том, что учиться будут не только подопечные, но и их сопровождающие — сотрудники интернатов и родители. Их задача — освоить практические инструменты, чтобы эффективнее помогать ребятам на пути к независимости.
«Когда на человека смотрят через призму диагноза, то его личность становится невидимой. Вопросы отношений и собственного тела часто оказываются у них под запретом. Наша цель — дать таким людям то, что принадлежит им по праву: знание о своём теле и веру в себя; а их сопровождающим — понимание и практические инструменты помощи», — поделилась координатор Службы будущего Наталья Цветова.
