Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми молодёжи с инвалидностью будут давать уроки полового воспитания

Ребятам планируют проводить индивидуальные консультации с психологами и сексологами.

Источник: Фонд «Дедморозим»

Благотворительный фонд «Дедморозим» выиграл президентский грант в 7,8 млн рублей на уникальную программу сопровождения, сообщили в пресс-службе фонда.

Программа «Сопровождаемое развитие: путь к самостоятельности» рассчитана на полтора года и затронет несколько сторон жизни. Участников проекта — выпускников интернатов — ждут не только привычные занятия по бытовым навыкам, но и курсы по финансовой грамотности, личной безопасности, а также индивидуальные консультации психолога и даже сексолога.

На эти цели организация получила грант в размере 7 851 363 рублей от Фонда президентских грантов.

Особенность проекта в том, что учиться будут не только подопечные, но и их сопровождающие — сотрудники интернатов и родители. Их задача — освоить практические инструменты, чтобы эффективнее помогать ребятам на пути к независимости.

«Когда на человека смотрят через призму диагноза, то его личность становится невидимой. Вопросы отношений и собственного тела часто оказываются у них под запретом. Наша цель — дать таким людям то, что принадлежит им по праву: знание о своём теле и веру в себя; а их сопровождающим — понимание и практические инструменты помощи», — поделилась координатор Службы будущего Наталья Цветова.

Ранее сайт perm.aif.ru писал об акции с благотворительными открытками «В самое сердце». Они помогут поддержать ребят с тяжелыми заболеваниями и сирот, которых опекает фонд «Дедморозим».