Семья мальчика-инвалида из Башкирии лишилась 50 тысяч рублей: убытки возместит Минздрав

Прокуратура Чекмагушевского района Башкирии добилась возмещения расходов на лекарства для 10-летнего ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мальчик, нуждающийся в ежедневном мониторинге уровня глюкозы и приеме специальных препаратов, на протяжении трех месяцев не был ими обеспечен в установленном порядке. В связи с этим его родители были вынуждены сами покупать дорогостоящие лекарства.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании понесенных семьей расходов с Министерства здравоохранения республики. Инстанция удовлетворила требования, обязав ведомство возместить более 50 тысяч рублей.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
