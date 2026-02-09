Ричмонд
Семья мальчика-инвалида из Башкирии лишилась 50 тысяч рублей: убытки возместит Минздрав

Минздрав Башкирии выплатит 50 тысяч рублей 10-летнему мальчику-инвалиду.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Чекмагушевского района Башкирии добилась возмещения расходов на лекарства для 10-летнего ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мальчик, нуждающийся в ежедневном мониторинге уровня глюкозы и приеме специальных препаратов, на протяжении трех месяцев не был ими обеспечен в установленном порядке. В связи с этим его родители были вынуждены сами покупать дорогостоящие лекарства.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании понесенных семьей расходов с Министерства здравоохранения республики. Инстанция удовлетворила требования, обязав ведомство возместить более 50 тысяч рублей.

— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

