Семья мальчика-инвалида из Башкирии лишилась 50 тысяч рублей: убытки возместит Минздрав

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, мальчик, нуждающийся в ежедневном мониторинге уровня глюкозы и приеме специальных препаратов, на протяжении трех месяцев не был ими обеспечен в установленном порядке. В связи с этим его родители были вынуждены сами покупать дорогостоящие лекарства.