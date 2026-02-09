В Госдуме предложили сделать справку о статусе участника СВО бессрочной

«Статус участника специальной военной операции — это постоянный статус, признание заслуг перед Родиной. Он не может быть действительным лишь 30 дней. Требование постоянно обновлять справку, сталкиваясь с проволочками, превращает получение законных льгот в дополнительное испытание для наших героев и их близких. Налоговые, жилищные, образовательные льготы — все это требует подтверждения, и люди вынуждены раз за разом проходить одну и ту же бюрократическую процедуру… Бессрочная справка раз и навсегда решила бы проблему, избавив семьи от ненужной волокиты в самые ответственные моменты их жизни», — сказал Панеш РИА Новости.