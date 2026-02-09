Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили сделать справку о статусе участника СВО бессрочной

РИА Новости: в ГД предложили сделать справку о статусе участника СВО бессрочной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил сделать бессрочной справку подтверждения статуса участника специальной военной операции для получения социальных гарантий.

«Статус участника специальной военной операции — это постоянный статус, признание заслуг перед Родиной. Он не может быть действительным лишь 30 дней. Требование постоянно обновлять справку, сталкиваясь с проволочками, превращает получение законных льгот в дополнительное испытание для наших героев и их близких. Налоговые, жилищные, образовательные льготы — все это требует подтверждения, и люди вынуждены раз за разом проходить одну и ту же бюрократическую процедуру… Бессрочная справка раз и навсегда решила бы проблему, избавив семьи от ненужной волокиты в самые ответственные моменты их жизни», — сказал Панеш РИА Новости.

Депутат добавил, что подобные административные барьеры создают серьезные проблемы на практике. По его словам, ситуации, когда семья теряет право на льготу из-за задержки в получении бумаги не редкость.

«Классический пример — оформление ребенка в детский сад. Семья, имеющая право на внеочередное зачисление как семья участника СВО, может ждать своей очереди больше года. Когда подходит время, система требует в сжатые сроки подтвердить статус. Если справка не готова, заявление автоматически аннулируется, и многомесячное ожидание идет насмарку. Это недопустимо», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше