Политолог рассказал об усилении давления на Молдавскую православную церковь

«Принципиально важно, чтобы подобные дела рассматривались не в геополитической логике, а через призму конкретных нарушений: игнорирование решений схода, вмешательство государства во внутреннюю жизнь прихода, отказ обеспечить баланс между церковью и властью. Именно на этом уровне и будет дана правовая оценка происходящему — независимо от политической конъюнктуры», — подчеркнул Букарский. По его мнению, инцидент с храмом в Деренеу выступает тестом для всей судебной системы. «Это тест на то, осталась ли в Молдове судебная власть или она уже встроена в механизм давления на Церковь. И чем дольше этот тест будет проваливаться, тем выше будет цена — юридическая, репутационная и политическая», — заявил Букарский.