Собянин заявил о снижении объема выбросов от автотранспорта в Москве

Собянин: в Москве в два раза снизился объем выбросов от автотранспорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Объём выбросов в Москве от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин принял в понедельник в Кремле с докладом Собянина.

«Объём выбросов от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза. У нас же был прогноз, что город растёт, значит, экология будет ухудшаться — на самом деле всё наоборот. Во-первых, количество машин, которые выходят на дорогу, не увеличивается, а качество машин другое совсем. Появились и электрические машины, на электрической тяге, гибриды, топливо другое стало, двигатели другие стали. Плюс общественный транспорт практически полностью перешёл на электричество», — сказал Собянин на встрече с Путиным.

