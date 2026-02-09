«Бабушкина схема» стала словосочетанием 2025 года в сфере экономики

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Словосочетание «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года» в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала «Грамота.ру».
В пресс-службе уточнили, что второе место заняло слово «утильсбор», а третье — «самозапрет».
«В номинации “Экономика и финансы” победу одержало словосочетание “бабушкина схема”, набравшее 44,6% голосов. В голосовании приняли участие более 1100 человек. Второе и третье места заняли слова “утильсбор” (14,3%) и “самозапрет” (11,4%)», — говорится в сообщении.
«Бабушкина схема» — мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества.
Исследование «Слово года» в профессиональных сферах проходило в несколько этапов, таким же образом, как и выбор основного слова года по версии «Грамоты».
Сначала члены различных профессиональных сообществ собрали наиболее заметные в 2025 году слова в каждой из отраслей.
Затем аналитики Грамоты оценивали полученные списки по совокупности количественных и качественных критериев, в том числе количество упоминаний в СМИ, и формировали шорт-листы. На финальном этапе участники сообществ могли выбрать до трех слов в каждой из профессиональных отраслей.