«Бабушкина схема» стала словосочетанием 2025 года в сфере экономики

«Бабушкина схема» стала словосочетанием 2025 г в номинации «Экономика и финансы».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Словосочетание «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года» в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала «Грамота.ру».

В пресс-службе уточнили, что второе место заняло слово «утильсбор», а третье — «самозапрет».

«В номинации “Экономика и финансы” победу одержало словосочетание “бабушкина схема”, набравшее 44,6% голосов. В голосовании приняли участие более 1100 человек. Второе и третье места заняли слова “утильсбор” (14,3%) и “самозапрет” (11,4%)», — говорится в сообщении.

«Бабушкина схема» — мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества.

Исследование «Слово года» в профессиональных сферах проходило в несколько этапов, таким же образом, как и выбор основного слова года по версии «Грамоты».

Сначала члены различных профессиональных сообществ собрали наиболее заметные в 2025 году слова в каждой из отраслей.

Затем аналитики Грамоты оценивали полученные списки по совокупности количественных и качественных критериев, в том числе количество упоминаний в СМИ, и формировали шорт-листы. На финальном этапе участники сообществ могли выбрать до трех слов в каждой из профессиональных отраслей.