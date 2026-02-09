«Бабушкина схема» стала словосочетанием 2025 года в сфере экономики

Затем аналитики Грамоты оценивали полученные списки по совокупности количественных и качественных критериев, в том числе количество упоминаний в СМИ, и формировали шорт-листы. На финальном этапе участники сообществ могли выбрать до трех слов в каждой из профессиональных отраслей.