Алиханов оценил потенциал БАС и ИИ для взаимодействия с Саудовской Аравией

Алиханов: БАС и ИИ — хорошие продукты для взаимодействия РФ с Саудовской Аравией.

ЭР-РИЯД, 9 фев — РИА Новости. Беспилотные авиасистемы (БАС) и платформы с искусственным интеллектом для распознавания лиц могут стать хорошими продуктами для дальнейшего взаимодействия России и Саудовской Аравии, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

В рамках выставки технологический партнер госкорпорации «Ростех» NtechLab показал российскую ИИ-платформу для высокоточного и быстрого распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также транспортных средств и номерных знаков.

«Эта система вкупе с беспилотными авиасистемами, оснащенными системой распознавания лиц, тоже может стать хорошим продуктом и платформой для нашего дальнейшего взаимодействия», — сказал министр.

Выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» проходит в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля. В ней принимают участие более 250 российских компаний.

