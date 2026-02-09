Приставы взыскали с ООО «Бестком» долг за неоплаченный товар от омской фирмы

Было установлено, что ранее стороны заключали договор поставки, по нему АО «ТД “Электротехмонтаж” обязалось поставлять, а ООО “Бестком” и ИП принимать и оплачивать электротехническую продукцию. Также покупатели обещали оплату полученного товара по факту поставки в течение 30 календарных дней с даты оформления передаточных документов на него. В реале же отгрузка электрооборудования прошла, а оплата получателей не поступила.