Приставы взыскали с ООО «Бестком» долг за неоплаченный товар от омской фирмы

В понедельник, 9 февраля, пресс-служба областного УФССП сообщила, что случае взыскания денежного долга с компании по строительству инженерных сетей и предпринимателя за неоплаченный товар. Речь идет об ООО «Бестком».
Ведомство уточнило, что в суд изначально обратились представители АО «ТД “Электротехмонтаж”, требуя взыскать основной долг по договору поставки солидарно с “Бесткома” и индивидуального предпринимателя.
Было установлено, что ранее стороны заключали договор поставки, по нему АО «ТД “Электротехмонтаж” обязалось поставлять, а ООО “Бестком” и ИП принимать и оплачивать электротехническую продукцию. Также покупатели обещали оплату полученного товара по факту поставки в течение 30 календарных дней с даты оформления передаточных документов на него. В реале же отгрузка электрооборудования прошла, а оплата получателей не поступила.
«Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать солидарно с индивидуального предпринимателя и ООО “Бестком” 6 794 000 рублей, включая пени, начисляемые из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства.
После вступления решения суда в законную силу должники не выплатили компании-взыскателю присужденную судом сумму, в связи с чем исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Октябрьскому административному округу г. Омска", — отметили в УФССП.
В целях исполнения судебного акта пристав-исполнитель в рамках возбужденного исполнительного производства уведомил руководство компании и бизнесмена (его имя не названо) о необходимости исполнить возложенные судом обязательства в установленный законом срок во избежание принудительных мер взыскания и штрафных санкций. Вместе с тем, пристав применил к должникам ограничительные меры в виде наложения ареста на деньги неплательщиков.
Предпринятые меры позволили должникам осознать серьезность намерений приставов. В добровольный для исполнения срок требования были исполнены, а долг оплачен в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
