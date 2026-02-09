В Индустриальном районе закрыли кафе из-за санитарных нарушений

Ранее сотрудники Роспотребнадзора установили в работе кафе многочисленные нарушения. В частности, в помещении не обеспечено цеховое деление, нарушена поточность технологических процессов, отсутствует бактерицидное оборудование, не предусмотрены места хранения для уборочного инвентаря. Кроме этого, производственные столы имеют дефекты в виде отслойки и ржавчины, влажная уборка производится несвоевременно, а пищевые продукты и продовольственное сырье принимаются без товаросопроводительной документации.