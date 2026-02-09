В Ростовской области работникам предприятия вернули долг в 1 млн рублей

В Ростовской области после проверки сотрудникам производственного предприятия выплатили 1 млн рублей долга по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, у организации была задолженность по зарплате перед 30 работниками.
Работодатель полностью вернул людям деньги только после представления от прокуратуры. Также в связи с нарушением трудового законодательства директора организации привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.