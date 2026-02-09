Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области работникам предприятия вернули долг в 1 млн рублей

30 работникам донского предприятия вернули зарплатные долги после проверки прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после проверки сотрудникам производственного предприятия выплатили 1 млн рублей долга по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, у организации была задолженность по зарплате перед 30 работниками.

Работодатель полностью вернул людям деньги только после представления от прокуратуры. Также в связи с нарушением трудового законодательства директора организации привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.