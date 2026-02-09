Путин оценил работу Центра фотошаблонов в Зеленограде

Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина. Он рассказал президенту, что в Москве планируется ввести ряд инновационных предприятий в 2026, как пример — уже работающий Центр производства фотошаблонов в Зеленограде.