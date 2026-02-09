Путин оценил работу Центра фотошаблонов в Зеленограде

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил работу Центра производства фотошаблонов в Зеленограде и заявил, что там «очень хорошая лаборатория».
Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина. Он рассказал президенту, что в Москве планируется ввести ряд инновационных предприятий в 2026, как пример — уже работающий Центр производства фотошаблонов в Зеленограде.
«Знаю, знаю — очень хорошая лаборатория там», — сказал Путин.
Среди других инновационных предприятий, которые уже введены — ряд фармацевтических производств и целый ряд других технологий, в том числе спутниковые технологии, рассказал мэр Москвы.