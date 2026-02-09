Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Объект дался непросто»: в Уфе откроют самую большую школу в ПФО

В Уфе на следующей неделе откроют самую большую школу в ПФО.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон на следующей неделе состоится открытие новой школы, которая станет самой крупной в Приволжском федеральном округе. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Руководитель региона поблагодарил жителей нового микрорайона за терпение, отметив, что строительство объекта было сложным и долгим.

— Он действительно дался нам непросто, — поделился Хабиров.

Центр образования № 164 рассчитан на 2200 ученических мест. Здание переменной этажности (от 3 до 5 этажей) общей площадью 36 тысяч квадратных метров включает, помимо учебных кабинетов, актовый зал, несколько спортивных залов, пищеблок с обеденными зонами и развитую спортивную инфраструктуру.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.