«Объект дался непросто»: в Уфе откроют самую большую школу в ПФО

В уфимском микрорайоне Кузнецовский затон на следующей неделе состоится открытие новой школы, которая станет самой крупной в Приволжском федеральном округе. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Руководитель региона поблагодарил жителей нового микрорайона за терпение, отметив, что строительство объекта было сложным и долгим.
— Он действительно дался нам непросто, — поделился Хабиров.
Центр образования № 164 рассчитан на 2200 ученических мест. Здание переменной этажности (от 3 до 5 этажей) общей площадью 36 тысяч квадратных метров включает, помимо учебных кабинетов, актовый зал, несколько спортивных залов, пищеблок с обеденными зонами и развитую спортивную инфраструктуру.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.