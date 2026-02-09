ФМБА подаст заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ФМБА во втором квартале 2026 года собирается подать заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы, а в конце года — против меланомы, заявила глава агентства Вероника Скворцова.
Пресс-конференция «Главное в науках о жизни: от открытий до реализации национальной стратегии», приуроченная ко Дню российской науки, проходит в понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Во втором квартале мы будем готовы подать заявление на разрешение применения вакцин против глиобластомы… и в конце года — против меланомы», — сказала Скворцова на пресс-конференции.