Умерла классный руководитель Лукашенко

Классный руководитель Лукашенко умерла в возрасте 102 года.

Источник: Комсомольская правда

Умерла классный руководитель президента Беларуси Александра Лукашенко Татьяна Карпеченко. Об этом сообщило БелТА.

В Могилевском облисполкоме рассказали, что 9 февраля ушла из жизни классный руководитель белорусского президента Татьяна Карпеченко.

Татьяне Николаевне было 102 года.

Напомним, Татьяна Карпеченко преподавала в Александрийской школе, где учился Александр Лукашенко, математику. Знала его и как коллегу в то время, когда он работал в родной школе учителем.

И «Комсомолка» писала, как в 2024-м Александр Лукашенко подарил белый пуховый платок своей учительнице на 100-летний юбилей.

А в октябре 2025-го классный руководитель Александра Лукашенко сказала, каким он был в 15 лет: «Был таким же прямым, честным и открытым, как и сейчас».

Ранее Татьяна Карпеченко также не раз подробно рассказывала о школьных годах белорусского президента, о детстве Александра Лукашенко.

