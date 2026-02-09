Умерла классный руководитель Лукашенко

Умерла классный руководитель президента Беларуси Александра Лукашенко Татьяна Карпеченко. Об этом сообщило БелТА.
В Могилевском облисполкоме рассказали, что 9 февраля ушла из жизни классный руководитель белорусского президента Татьяна Карпеченко.
Татьяне Николаевне было 102 года.
Напомним, Татьяна Карпеченко преподавала в Александрийской школе, где учился Александр Лукашенко, математику. Знала его и как коллегу в то время, когда он работал в родной школе учителем.
И «Комсомолка» писала, как в 2024-м Александр Лукашенко подарил белый пуховый платок своей учительнице на 100-летний юбилей.
А в октябре 2025-го классный руководитель Александра Лукашенко сказала, каким он был в 15 лет: «Был таким же прямым, честным и открытым, как и сейчас».
Ранее Татьяна Карпеченко также не раз подробно рассказывала о школьных годах белорусского президента, о детстве Александра Лукашенко.