Путин отметил работу Собянина в сфере здравоохранения

Путин похвалил работу Собянина в сфере здравоохранения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу мэра Москвы Сергея Собянина в сфере здравоохранения.

В понедельник Путин принял Собянина в Кремле. Мэр доложил президенту, что Москва занимает первое место в России по ожидаемой продолжительности жизни — она составляет 80 лет.

«Это в том числе результат вашей работы в сфере здравоохранения», — сказал Путин Собянину.

Кроме того, мэр рассказал о росте в разы числа участников физкультурных мероприятий в столице и об увеличении количества спортивных сооружений.

«Это здорово», — заключил Путин.

