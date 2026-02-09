Путин отметил работу Собянина в сфере здравоохранения

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу мэра Москвы Сергея Собянина в сфере здравоохранения.
В понедельник Путин принял Собянина в Кремле. Мэр доложил президенту, что Москва занимает первое место в России по ожидаемой продолжительности жизни — она составляет 80 лет.
«Это в том числе результат вашей работы в сфере здравоохранения», — сказал Путин Собянину.
Кроме того, мэр рассказал о росте в разы числа участников физкультурных мероприятий в столице и об увеличении количества спортивных сооружений.
«Это здорово», — заключил Путин.