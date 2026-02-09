Фрегат «Адмирал Касатонов» провел стрельбы в Баренцевом море. Видео

В акватории Баренцева моря прошли плановые мероприятия боевой подготовки Северного флота, где фрегат «Адмирал флота Касатонов» выполнил артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям. Кадры боевой учебы экипажа корабля публикует пресс-служба Минобороны.
В ходе маневров моряки отработали применение главной артиллерийской установки А-192М. Огнем 130-миллиметрового орудия были успешно поражены береговые мишени, расположенные на удалении 12 километров.
Отдельное внимание было уделено защите корабля от современных угроз. Расчет зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» провел тренировку по уничтожению безэкипажных катеров, а также отразил налет авиации условного противника.
В ведомстве отметили, что район проведения стрельб был временно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.