Разработан онлайн-сервис для снятия стресса за 30 секунд

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Онлайн-сервис, способный за 30 секунд снять стресс за счет апробированных научных методик, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Достаточно описать свое состояние, оценить интенсивность предложенных искусственным интеллектом вероятных эмоций, после чего чат-бот предоставит 30-секундную практику, например, дыхательное упражнение для ликвидации моментальных всплесков стресса», — цитирует пресс-служба автора разработки Елену Дубровских.
Она рассказала, что поводом создать приложение быстрой психологической помощи стали данные общероссийской статистики, показавшие рост уровня стресса за последние годы, и личный опрос более 150 жителей разных регионов России в возрасте от 25 до 55 лет. Чаще всего респонденты жалуются на проблемы в личной жизни и здоровье. На втором месте — переживания по поводу потери дохода и конфликтных ситуаций на работе. Все вместе это формирует хронический стресс, повышающий риск различных заболеваний.
Сервис, рассчитанный на пользователей от 25 до 55 лет, быстро помогает вернуть устойчивость. По словам разработчика, приложение включает в себя систему «красных флагов» для диагностики кризисных состояний и автоматического перенаправления к партнерам-специалистам, библиотеку практик с аудио- и видеогидами, трекер настроения, персональную статистику для отслеживания динамики, цитаты дня для поддержки ресурсного состояния и игровые механики. Для создания сервиса использовались эффективные и проверенные методики, среди которых программа с комбинацией когнитивно-поведенческих техник, дыхательных упражнений и практик самосострадания, терапия Пола Гилберта, телесно-ориентированные упражнения из отечественной школы соматической психологии и дыхательная гимнастика.
«Таким образом, мы закрываем две задачи — мгновенно помогаем человеку при остром стрессе и выстраиваем систему ментального здоровья с возможностью углубленной работы с психологом», — подчеркнула Дубровских.