Разработан онлайн-сервис для снятия стресса за 30 секунд

Сервис, рассчитанный на пользователей от 25 до 55 лет, быстро помогает вернуть устойчивость. По словам разработчика, приложение включает в себя систему «красных флагов» для диагностики кризисных состояний и автоматического перенаправления к партнерам-специалистам, библиотеку практик с аудио- и видеогидами, трекер настроения, персональную статистику для отслеживания динамики, цитаты дня для поддержки ресурсного состояния и игровые механики. Для создания сервиса использовались эффективные и проверенные методики, среди которых программа с комбинацией когнитивно-поведенческих техник, дыхательных упражнений и практик самосострадания, терапия Пола Гилберта, телесно-ориентированные упражнения из отечественной школы соматической психологии и дыхательная гимнастика.