Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рособрнадзор объявил предостережения шести вузам

Рособрнадзор запретил прием в один вуз и объявил предостережения шести.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Рособрнадзор запретил прием в один вуз и объявил предостережения шести, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО (Ассоциацию) “Кисловодский гуманитарно-технический институт”, — говорится в сообщении.

Рособрнадзор также объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения шести вузам, среди них университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой.