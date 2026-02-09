Рособрнадзор объявил предостережения шести вузам

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Рособрнадзор запретил прием в один вуз и объявил предостережения шести, сообщается на официальном сайте ведомства.
«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО (Ассоциацию) “Кисловодский гуманитарно-технический институт”, — говорится в сообщении.
Рособрнадзор также объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения шести вузам, среди них университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой.