Рособрнадзор объявил предостережения шести вузам

«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО (Ассоциацию) “Кисловодский гуманитарно-технический институт”, — говорится в сообщении.