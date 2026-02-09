В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей

«Я считаю, что они объективно назрели, поскольку слишком много опасности для детей, для детей в возрасти шести-восьми лет можно встретить на площадках разных ресурсов, в том числе социальных сетей. Поэтому эти вопросы будут обязательно подниматься, обсуждаться, и это абсолютно нормальное требование времени», — сказал Боярский журналистам.