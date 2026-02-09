В Госдуме высказались об ограничении соцсетей для детей

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский считает, что вопрос о введении возрастного ограничения для доступа в соцсети назрел.
«Я считаю, что они объективно назрели, поскольку слишком много опасности для детей, для детей в возрасти шести-восьми лет можно встретить на площадках разных ресурсов, в том числе социальных сетей. Поэтому эти вопросы будут обязательно подниматься, обсуждаться, и это абсолютно нормальное требование времени», — сказал Боярский журналистам.
Он отметил, что попытки отрегулировать возраст входящего в соцсети человека в разных странах пока носят декларативный характер.
«Доподлинно мы никогда не знаем, кто находится у устройства, у планшета, у стационарного компьютера. Поэтому мы внимательно наблюдаем за теми нововведениями, которые в Европейском союзе, в Австралии очень громко прозвучали, но практики применения пока нет», — добавил парламентарий.