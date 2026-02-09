Власти Калининграда не отказались от идеи перенести трамвайные рельсы в конце Ленинского проспекта

В Калининграде не отказались от идеи реконструкции дороги в конце Ленинского проспекта возле Театра эстрады (бывшего Дома искусств). Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.
Проект, предполагающий смещение трамвайных рельсов, пока не готов. Над ним работают дорожные службы, однако финального варианта пока нет.
«Называется “Проект реконструкции Ленинского проспекта”. Я не видела окончательных решений, которые прошли, получили положительные заключения. Конечно, нам этот участок нужно в любом случае привести в порядок», — сказала Елена Дятлова.
Идея реконструкции была озвучена в 2022 году. Власти предлагали сдвинуть трамвайные пути ближе к Театру эстрады, сделать выделенную линию для всего общественного транспорта с широкой посадочной платформой посреди дороги. Подробнее о таком транспортном хабе можно прочитать в материале «Клопс».