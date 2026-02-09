В Ростове задержали мужчину, который собирал у реки наркотические растения

Ранее судимый 22-летний житель Белой Калитвы был доставлен в дежурную часть по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре в кармане его куртки полицейские обнаружили пакет с растительным веществом весом 50 граммов. Эксперты-криминалисты установили, что это наркотическое средство.