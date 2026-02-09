Ричмонд
В Ростове задержали мужчину, который собирал у реки наркотические растения

Молодой житель Ростовской области признался, что заготовил наркотик для личных целей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове транспортные полицейские задержали молодого человека с наркотиками в кармане. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Ранее судимый 22-летний житель Белой Калитвы был доставлен в дежурную часть по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре в кармане его куртки полицейские обнаружили пакет с растительным веществом весом 50 граммов. Эксперты-криминалисты установили, что это наркотическое средство.

Подозреваемый сообщил, что собрал дикорастущую траву вблизи Дона, после чего высушил, измельчил и использовал в личных целях.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до трех лет.

